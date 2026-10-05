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WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Capital One Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Capital One Financial stellt voraussichtlich am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,49 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Capital One Financial ein EPS von 4,83 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 17,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,45 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,03 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 69,07 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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