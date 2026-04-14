Capital Power Aktie
WKN DE: A0RP0Y / ISIN: CA14042M1023
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Capital Power gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Capital Power wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,531 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 CAD erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,12 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 45,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 775,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,67 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,880 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,53 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,32 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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