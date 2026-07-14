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WKN DE: A0RP0Y / ISIN: CA14042M1023

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Capital Power gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Capital Power veröffentlicht voraussichtlich am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,462 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,920 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 859,4 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 29,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Capital Power einen Umsatz von 665,0 Millionen CAD eingefahren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,97 Milliarden CAD, gegenüber 3,32 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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