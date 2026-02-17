Erste Schätzungen: Capital Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Capital Power wird voraussichtlich am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,689 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Capital Power in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 671,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,82 CAD, gegenüber 5,16 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,50 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,95 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at