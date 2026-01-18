Capital Southwest CorpShs Aktie

Capital Southwest CorpShs

WKN: 923189 / ISIN: US1405011073

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Capital Southwest informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capital Southwest wird voraussichtlich am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Capital Southwest für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,576 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 58,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 48,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 229,7 Millionen USD, gegenüber 157,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

