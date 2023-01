Erste Schätzungen: Capital Southwest legt Quartalsergebnis vor

Capital Southwest lässt sich voraussichtlich am 30.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Capital Southwest die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,565 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Capital Southwest ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 34,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 1,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 110,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at