Erste Schätzungen: Capital Southwest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Capital Southwest öffnet voraussichtlich am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,565 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Capital Southwest 0,480 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Capital Southwest mit einem Umsatz von insgesamt 61,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,14 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,90 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 257,4 Millionen USD, gegenüber 245,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at