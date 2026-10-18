Capital Southwest CorpShs Aktie
WKN: 923189 / ISIN: US1405011073
|
18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Capital Southwest präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Capital Southwest stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,570 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Capital Southwest 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 65,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Capital Southwest 52,8 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 266,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 245,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital Southwest CorpShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Capital Southwest präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Capital Southwest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Capital Southwest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Capital Southwest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Capital Southwest präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Capital Southwest CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Capital Southwest CorpShs
|20,52
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.