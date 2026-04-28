Capital Southwest CorpShs Aktie
WKN: 923189 / ISIN: US1405011073
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Capital Southwest präsentiert Quartalsergebnisse
Capital Southwest äußert sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,580 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Capital Southwest in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 120,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 61,8 Millionen USD im Vergleich zu 28,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,39 USD im Vergleich zu 1,47 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 236,1 Millionen USD, gegenüber 157,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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