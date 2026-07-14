Erste Schätzungen: Capitol Federal Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Capitol Federal Financial wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Capitol Federal Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 58,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 44,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,655 USD, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 232,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 420,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at