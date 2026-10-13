Capitol Federal Financial Aktie

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WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Capitol Federal Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capitol Federal Financial präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,183 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Capitol Federal Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 61,1 Millionen USD im Vergleich zu 109,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,685 USD, gegenüber 0,520 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 235,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 420,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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