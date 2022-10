Erste Schätzungen: Capitol Federal Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Capitol Federal Financial wird voraussichtlich am 26.10.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 56,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Capitol Federal Financial einen Umsatz von 50,9 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD, gegenüber 0,560 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 215,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 203,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at