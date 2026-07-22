Erste Schätzungen: CapMan präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CapMan wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,030 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 29,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,120 EUR je Aktie, gegenüber 0,070 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 76,7 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 63,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at