WKN: 657298 / ISIN: FI0009009377

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CapMan präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CapMan stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass CapMan für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,038 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 31,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 18,3 Millionen EUR gegenüber 13,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,081 EUR, gegenüber 0,400 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 60,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 57,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu CapMan

Analysen zu CapMan

