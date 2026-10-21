CapMan Aktie
WKN: 657298 / ISIN: FI0009009377
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CapMan präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CapMan präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,040 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CapMan 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,5 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,097 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,070 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 72,4 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 63,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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