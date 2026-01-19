Capri Holdings Aktie

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Capri mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Capri wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,772 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Capri -4,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Capri nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 1,00 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,26 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber -10,000 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 3,45 Milliarden USD im Vergleich zu 4,44 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

