Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Capri mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Capri wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,772 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Capri -4,610 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Capri nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 1,00 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,26 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber -10,000 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 3,45 Milliarden USD im Vergleich zu 4,44 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Capri mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Capri präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Capri veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
01.08.25
|Cornetto, Magnum, Nogger, Capri: Welches Eis ist besonders teuer geworden (Spiegel Online)
Analysen zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
Aktien in diesem Artikel
|Capri Holdings (ex Michael Kors)
|21,39
|-3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.