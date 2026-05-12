Erste Schätzungen: Capri präsentiert Quartalsergebnisse

Capri lädt voraussichtlich am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Capri im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,116 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,440 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 798,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 22,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -10,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,48 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at