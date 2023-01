Erste Schätzungen: Capri verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capri präsentiert in der voraussichtlich am 08.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Capri ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 2,22 USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,77 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,86 USD im Vergleich zu 6,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 5,71 Milliarden USD, gegenüber 5,65 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at