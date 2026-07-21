Capri Holdings Aktie

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WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Capri vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Capri präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,399 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Capri noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 797,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Capri für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 756,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 3,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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