Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Capri vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Capri präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,399 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Capri noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 797,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Capri für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 756,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 3,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Capri vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.06.26
|Capri-Sun-Chef hält Strohhalm-Petition für »schlecht gemacht« (Spiegel Online)
|
26.05.26
|Ausblick: Capri veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Capri präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|EU: Capri-Sun kämpft für Rückkehr zum Plastikstrohhalm (Spiegel Online)
|
02.02.26
|Ausblick: Capri informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
Aktien in diesem Artikel
|Capri Holdings (ex Michael Kors)
|13,91
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.