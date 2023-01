Erste Schätzungen: CapStar Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CapStar Financial äußert sich voraussichtlich am 19.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,488 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 31,3 Millionen USD gegenüber 34,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD im Vergleich zu 2,21 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 120,9 Millionen USD, gegenüber 133,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

