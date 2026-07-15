Erste Schätzungen: Capstone Copper gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Capstone Copper öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,206 AUD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 AUD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,43 Prozent auf 995,3 Millionen AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 847,6 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,807 AUD, während im vorherigen Jahr noch 0,640 AUD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,03 Milliarden AUD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,66 Milliarden AUD waren.

Redaktion finanzen.at