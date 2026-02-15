Erste Schätzungen: Capstone Copper legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capstone Copper wird voraussichtlich am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,136 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Capstone Copper ein EPS von 0,080 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 652,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 624,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,231 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,150 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,33 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,19 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at