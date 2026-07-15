Erste Schätzungen: Capstone Copper stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Capstone Copper wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,144 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Capstone Copper 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 701,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 752,2 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,567 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,570 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,84 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,30 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at