Erste Schätzungen: Capstone Copper stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Capstone Copper lädt voraussichtlich am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,196 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 117,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 AUD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 967,5 Millionen AUD – ein Plus von 41,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capstone Copper 685,1 Millionen AUD erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,334 AUD, gegenüber 0,170 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 3,44 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,42 Milliarden AUD generiert wurden.

