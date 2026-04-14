Erste Schätzungen: Capstone Copper stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Capstone Copper veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Capstone Copper noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 676,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 765,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,638 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,570 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,30 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at