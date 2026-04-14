Erste Schätzungen: Capstone Copper stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capstone Copper präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,182 AUD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Capstone Copper noch -0,020 AUD je Aktie verloren.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 849,7 Millionen AUD. Dementsprechend gehen die Experten bei Capstone Copper für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 967,7 Millionen AUD aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,890 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 AUD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,07 Milliarden AUD, gegenüber 3,66 Milliarden AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at