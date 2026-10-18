Carborundum Universal Aktie

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WKN DE: A1JL1U / ISIN: INE120A01034

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carborundum Universal öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Carborundum Universal wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,60 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Carborundum Universal 3,94 INR je Aktie erwirtschaftet.

Carborundum Universal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,11 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,54 INR, gegenüber 10,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 56,17 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,06 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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