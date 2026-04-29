Erste Schätzungen: Carborundum Universal präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Carborundum Universal wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,30 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Carborundum Universal 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,22 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carborundum Universal 12,17 Milliarden INR umsetzen können.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,59 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 15,58 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 51,49 Milliarden INR, gegenüber 48,94 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at