Cardinal Energy Aktie
WKN DE: A1W950 / ISIN: CA14150G4007
|
13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cardinal Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cardinal Energy wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,390 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Cardinal Energy einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 127,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 105,4 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Cardinal Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 239,3 Millionen CAD aus.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 726,5 Millionen CAD, gegenüber 439,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cardinal Energy Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cardinal Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Cardinal Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Cardinal Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cardinal Energy Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Cardinal Energy Ltd
|6,49
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.