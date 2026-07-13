Cardinal Energy Aktie

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WKN DE: A1W950 / ISIN: CA14150G4007

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cardinal Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cardinal Energy wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,390 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Cardinal Energy einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 127,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 105,4 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Cardinal Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 239,3 Millionen CAD aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 726,5 Millionen CAD, gegenüber 439,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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