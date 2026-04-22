Cardinal Energy Aktie

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WKN DE: A1W950 / ISIN: CA14150G4007

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cardinal Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cardinal Energy wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,107 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 17,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 CAD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 151,2 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 25,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,909 CAD, gegenüber 0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 660,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 439,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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