Erste Schätzungen: Cardinal Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cardinal Energy wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,107 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 17,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 CAD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 151,2 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 25,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,909 CAD, gegenüber 0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 660,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 439,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at