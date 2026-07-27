Erste Schätzungen: Cardinal Health präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cardinal Health stellt voraussichtlich am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,42 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 142,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,00 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 65,15 Milliarden USD gegenüber 60,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,78 USD, gegenüber 6,45 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 255,87 Milliarden USD im Vergleich zu 222,58 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at