Erste Schätzungen: Cardinal Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cardinal Health wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,79 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,10 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 62,13 Milliarden USD – ein Plus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cardinal Health 54,88 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,32 USD, gegenüber 6,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 258,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 222,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at