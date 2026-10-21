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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cardinal Health präsentiert Quartalsergebnisse

Cardinal Health lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden.

Cardinal Health soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,54 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,23 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 265,80 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 254,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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