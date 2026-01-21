Erste Schätzungen: Cardinal Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cardinal Health wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,31 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,0 Prozent erhöht. Damals waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 17,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 64,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,26 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,93 USD, gegenüber 6,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 258,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 222,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at