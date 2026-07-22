Cardlytics Aktie
WKN DE: A42D32 / ISIN: US14161W3034
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cardlytics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cardlytics wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,300 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 37,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 41,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -8,200 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -19,500 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 152,9 Millionen USD, gegenüber 233,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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