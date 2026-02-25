Erste Schätzungen: CareCloud legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CareCloud lädt voraussichtlich am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CareCloud noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 13,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 32,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 28,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,095 USD je Aktie, gegenüber -0,280 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 117,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 110,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at