CareCloud Aktie
WKN DE: A2PHF8 / ISIN: US14167R1005
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CareCloud legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CareCloud gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CareCloud noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 16,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 31,9 Millionen USD gegenüber 27,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,188 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 130,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 120,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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