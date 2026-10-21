Erste Schätzungen: CareCloud legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CareCloud lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,100 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 33,5 Millionen USD – ein Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CareCloud 31,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,275 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 130,5 Millionen USD, gegenüber 120,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at