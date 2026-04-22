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WKN DE: A2PHF8 / ISIN: US14167R1005

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CareCloud verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CareCloud äußert sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 27,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,5 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,175 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 131,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 120,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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