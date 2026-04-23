Career Education Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PXSY / ISIN: US71363P1066
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Career Education legt Quartalsergebnis vor
Career Education wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,790 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 218,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 213,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,86 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 865,0 Millionen USD, gegenüber 846,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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