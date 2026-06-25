Erste Schätzungen: Careium Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Careium Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,230 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Careium Registered mit 0,230 SEK je Aktie genauso viel verdient.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 12,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 228,0 Millionen SEK gegenüber 202,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,88 SEK je Aktie, gegenüber 1,33 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 942,7 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 854,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at