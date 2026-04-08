Erste Schätzungen: Careium Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Careium Registered lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,190 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 34,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 SEK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 207,4 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Careium Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 216,0 Millionen SEK aus.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,93 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 929,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 854,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at