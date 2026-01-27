Erste Schätzungen: Careium Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Careium Registered präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,660 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,890 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Careium Registered mit einem Umsatz von insgesamt 227,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,83 Prozent verringert.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,81 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,40 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 851,2 Millionen SEK, gegenüber 870,7 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

