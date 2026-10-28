Carel Industries Aktie
WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa legt Quartalsergebnis vor
Carel Industries Az nominativa präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,210 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Carel Industries Az nominativa 0,140 EUR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,49 Prozent auf 193,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carel Industries Az nominativa noch 157,5 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,835 EUR, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 751,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 629,0 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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