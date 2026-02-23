Carel Industries Aktie
WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019
|
23.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Carel Industries Az nominativa stellt voraussichtlich am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,130 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 158,6 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,6 Millionen EUR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,537 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,560 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 622,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 578,5 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carel Industries S.p.A. Az nominativa
|
06:21
|Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Carel Industries Az nominativa präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Carel Industries S.p.A. Az nominativa
Aktien in diesem Artikel
|Carel Industries S.p.A. Az nominativa
|22,30
|2,29%