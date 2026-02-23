Carel Industries Aktie

WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carel Industries Az nominativa stellt voraussichtlich am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,130 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 158,6 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,537 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,560 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 622,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 578,5 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

