Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Carel Industries Az nominativa lässt sich voraussichtlich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carel Industries Az nominativa die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,130 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,130 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 20,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 117,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 97,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,545 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,505 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 475,7 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 420,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at