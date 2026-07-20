Carel Industries Aktie

Carel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carel Industries Az nominativa wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,190 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Carel Industries Az nominativa einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Carel Industries Az nominativa nach den Prognosen von 3 Analysten 185,7 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,732 EUR, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 712,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 629,0 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carel Industries S.p.A. Az nominativa

mehr Nachrichten

Analysen zu Carel Industries S.p.A. Az nominativa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carel Industries S.p.A. Az nominativa 27,55 -0,18% Carel Industries S.p.A. Az nominativa

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen