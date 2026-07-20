Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carel Industries Az nominativa wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,190 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Carel Industries Az nominativa einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Carel Industries Az nominativa nach den Prognosen von 3 Analysten 185,7 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,732 EUR, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 712,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 629,0 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at