Carel Industries Aktie

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WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carel Industries Az nominativa präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,150 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 169,7 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 15,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,680 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,650 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 691,5 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 629,0 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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