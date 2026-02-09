Erste Schätzungen: Cargojet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cargojet wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,991 CAD. Dies würde einer Verringerung von 77,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cargojet 4,49 CAD je Aktie vermeldete.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 255,2 Millionen CAD gegenüber 293,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,97 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,01 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,68 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 959,1 Millionen CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at