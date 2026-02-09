Cargojet Aktie

Cargojet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKMF / ISIN: CA14179V5036

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cargojet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cargojet wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,991 CAD. Dies würde einer Verringerung von 77,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cargojet 4,49 CAD je Aktie vermeldete.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 255,2 Millionen CAD gegenüber 293,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,97 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,01 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,68 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 959,1 Millionen CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting

Analysen zu Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting 58,50 0,86% Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

