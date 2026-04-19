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WKN DE: A2PKMF / ISIN: CA14179V5036

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cargojet legt Quartalsergebnis vor

Cargojet wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,848 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 72,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,07 CAD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Cargojet mit einem Umsatz von insgesamt 243,2 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,68 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,81 CAD aus. Im Vorjahr waren 5,24 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1,01 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 992,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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